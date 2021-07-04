Облачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переменная облачность прогнозируется в Москве в воскресенье, 4 июля. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, в столице ожидается теплая погода без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 24–26 градусов тепла. При этом в ночь на понедельник похолодает до +14 градусов.
Днем в городе будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет порядка 747 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха составит от 23 до 26 градусов тепла. При этом ночью в отдельных районах прогнозируется понижение до +13 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повторении июньской аномальной жары в Москве. По прогнозу специалиста, температура воздуха в середине следующей недели будет достигать 32–34 градусов тепла.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что к середине следующей недели температура в столице поднимется до 28–32 градусов тепла. Он отмечал, что температурный фон будет превышен на 5–7 градусов.
В Москву на следующей неделе вернется жара
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