МИД попросил россиян, не сообщивших о прибытии на родину, вернуть деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ попросил россиян, которые остались за рубежом из-за пандемии коронавируса, а затем вернулись без уведомления об этом ведомства, возвратить перечисленные им деньги, сообщает РИА Новости.

Сообщения об этом были отправлены на электронную почту и в личные кабинеты на портале Госуслуг. Они должны вернуть сумму в течение пяти рабочих дней.

В Минкомсвязи сообщили, что данная рассылка была организована по просьбе МИД. Уведомления были отправлены нескольким тысячам человек, адреса которых предоставило внешнеполитическое ведомство.

"Сегодня некоторые пользователи портала Госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены", – сообщили в Минкомсвязи.

Ранее правительство России выделило 500 миллионов для оказания помощи гражданам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В июне на поддержку застрявших в других странах граждан РФ кабмином было отправлено еще 536 миллионов рублей.

На выплаты могут претендовать те россияне, которые остаются за рубежом с 1 января 2020 года. Для подачи заявления на портале Госуслуг была создана электронная форма.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в других странах остаются порядка 20 тысяч россиян. Они выразили желание вернуться на родину, однако не могут из-за ограничения международного авиасообщения в связи с угрозой распространения коронавируса.