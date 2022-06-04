Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлены 272 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 15 пациентов, выздоровели 314 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 1 493 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 28,7% меньше показателя предыдущего дня.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 63 регионах.

Всего выявлено 4 101 новый случай коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 82 пациента. После прохождения лечения выздоровели 5 132 человека.

