Россиянам рассказали, как вернуть украденные с карты деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После заключения с клиентом договора банковского обслуживания регулятор должен сохранить деньги не только на счете, но и на электронных средствах платежа. Обеспечить это он может при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро "Система защиты" Алексея Семенова.

По его словам, для того чтобы обеспечить сохранность денег на счете, банк устанавливает правила идентификации лица, имеющего доступ к средствам (номер карты, пин-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка.

Кроме того, в случае несанкционированного списания средств, клиент должен незамедлительно обратиться в банк по телефону, указанному на пластиковой карте, а также сообщить о незаконной транзакции.

Обычно, как отметил специалист, банк предлагает заблокировать карту, и с этим стоит согласиться, ведь другого способа обеспечить сохранность средств у него нет. Потом банк должен самостоятельно заниматься розыском мошенника: обратится в правоохранительные органы, уточнил эксперт.

Ранее в МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян. Основным и наиболее опасным способом является хищение денежных средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.

Злоумышленники также часто пользуются мобильной связью и SIP-телефонией. В этом случае мошенники звонят на телефон жертвам и выманивают личную информацию.