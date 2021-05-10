В МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян

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В МВД РФ перечислили три наиболее часто используемых мошенниками схемы для хищения денег со счетов россиян. Об этом пишет ТАСС.

"Основным и наиболее опасным способом <...> является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленники также часто пользуются мобильной связью и SIP-телефонией. В этом случае мошенники звонят на телефон жертвам и выманивают личную информацию.

"Затем (мошенники. – Прим. ред.) тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги", – пояснили в МВД.

В ведомстве также напомнили о еще одном способе выманивания мошенниками средств со счетов жителей РФ.

"Аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств", – сказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что жертвой таких преступлений может стать любой человек. Для минимизации рисков стоит выполнять простые меры безопасности.

Ранее специалисты Роскачества предупредили об активизации мошенников с авиабилетами и социальными выплатами, о которых объявил Владимир Путин. Также эксперты предупреждают, что в период праздников активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор авиабилетов.