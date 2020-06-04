Москва и Нижегородская область примут участие в электронном общероссийском голосовании

17:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ЦИК одобрила проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию в двух регионах: Москве и Нижегородской области.
"По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и Нижегородской области", – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также выразила благодарность регионам, которые не прошли отбор комиссии.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев добавил, что комиссия получила заявки на проведение дистанционного электронного голосования от 5 регионов. Ими были Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярский край и Республика Карелия. Все они были рассмотрены комиссией согласно специальным критериями отбора.
Первым критерием был мониторинг готовности граждан в субъекте страны принять участие в дистанционном электронном голосовании. Вторым стало количество избирателей субъекта, у которых есть учетные записи на портале государственных услуг.
В результате заявления для участия в будущем голосовании в удаленном режиме можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Уточняется, что электронное голосование организуют с 25 по 30 июня.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля. Все желающие совершить волеизъявление смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.
В ЦИК отмечали, что присутствующих на избирательном участке обеспечат средствами индивидуальной защиты. Ко всему прочему, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.
По словам Памфиловой, голосование пройдет в максимально бесконтактном формате. Участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, а членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус.
Наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию смогут пройти тест на коронавирус
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