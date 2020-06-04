В Южной Корее до конца июня начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

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Южная Корея до конца июня 2020 года начнет первые в стране клинические испытания вакцины от коронавируса, передает News.ru.

Вакцину будут разрабатывать на базе больницы Сеульского национального университета. Проект проходит при поддержке Международного института вакцин (IVI) и американской фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals.

Финансировать программу будут Глобальная коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям и Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи. Точные объемы средств пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что российские ученые создают вакцину от коронавирусной инфекции в виде йогурта. Специалисты методами генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок (ключевую молекулу), благодаря которому коронавирус проникает в клетки.

Вакцина разрабатывается на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. В настоящее время проводятся доклинические испытания.

Тем временем министерство обороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса из числа военных. Кандидаты прошли предварительное тестирование. В течение месяца у них не выявили каких-либо заболеваний.

