Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 3 тысяч летних кафе планируется открыть в Москве в 2020 году, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, на этой неделе стартовал монтаж.

Ефимов напомнил, что примерно такое количество летних веранд ежегодно открывается в Москве. Он отметил, что эти заведения пользуются большой популярностью у горожан.

"В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса", – заявил заммэра.

Он рассказал, что основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Речь идет о наличии средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроле измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдении дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Ефимов отметил, что земельный участок под летнюю веранду предоставляется на безвозмездной основе, необходимо лишь обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения.

Сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время госинспекция по недвижимости контролирует соблюдение правил работы и мер безопасности. Демонтаж всех конструкций должен быть выполнен до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что власти столицы рассматривают возможность открытия в скором будущем летних веранд после соответствующего обсуждения с Роспотребнадзором.

