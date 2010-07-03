Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России разработали два варианта электронных паспортов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что рассматриваются два варианта электронного документа – пластиковая карточка с чипом и карточка без использования чипа. При этом, в случае решения в пользу второго варианта, там будет задействовано мобильное приложение.

"Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта", – рассказал он.

Он отметил, что разработка пластиковых карт с чипом носит большие затраты, поэтому к этому делу стоит подойти с особым контролем. "Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос", – рассказал Акимов.

Он отметил, что целью данного проекта служит выход на "модель, при которой общение с государством будет в облаке". При этом он рассказал, что также выступает за введение электронных виз, поскольку нововведение должно положительно отразиться на развитии российского туризма.

Ранее директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, что новая форма паспорта гражданина РФ, помимо персональных данных, как в обычном паспорте, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

Предполагается, что россияне смогут получить электронные паспорта спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.

