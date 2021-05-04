Эксперт рассказал, каким дачникам грозят штрафы за одуванчики и мяту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Штрафовать за сорняки на участке, согласно постановлению правительства, будут, если сорняками занято более половины участка, а сам он отнесен к СНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экологического правового центра "Беллона" Всеволода Левченко.
По его словам, дачникам может грозить ответственность, если их участки относятся к сельхозземлям. Если же дача оформлена под индивидуальное жилое строительство, то собственникам нечего бояться.
"Но, чтобы были применены санкции, нужно хорошо постараться. В диком состоянии должно быть не менее 50% участка", – уточнил специалист.
Он также добавил, что даже в таком случае штраф грозит, только если сельскохозяйственная деятельность ведется на площади менее 25% земельного участка.
Ранее юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова предупредила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф.
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