Эксперт рассказал, каким дачникам грозят штрафы за одуванчики и мяту

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Штрафовать за сорняки на участке, согласно постановлению правительства, будут, если сорняками занято более половины участка, а сам он отнесен к СНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экологического правового центра "Беллона" Всеволода Левченко.

По его словам, дачникам может грозить ответственность, если их участки относятся к сельхозземлям. Если же дача оформлена под индивидуальное жилое строительство, то собственникам нечего бояться.

"Но, чтобы были применены санкции, нужно хорошо постараться. В диком состоянии должно быть не менее 50% участка", – уточнил специалист.

Он также добавил, что даже в таком случае штраф грозит, только если сельскохозяйственная деятельность ведется на площади менее 25% земельного участка.

Ранее юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова предупредила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф.