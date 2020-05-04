Почти половина заболевших младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве подтверждено 5 795 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе зафиксирован 74 401 случай COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
43% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. 4,3% новых случаев приходится на детей. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. Число подтвержденных тестов увеличивается, при этом количества госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция говорит о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что вторую волну исключать нельзя, если не будет создан популяционный иммунитет. По его мнению, вирус в любом случае будет циркулировать еще определенное время.
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