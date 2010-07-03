Облачная с прояснениями погода ожидается в субботу, 4 мая

Предстоящим днем небо над Москвой затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в городе составит 15-17 градусов тепла, по области до плюс 19 градусов. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%.
Ранее сообщалось, что праздничные выходные в столице будут теплые, но в то же время пасмурные и дождливые.
Согласно прогнозам, ветер в субботу может усиливаться до 18 метров в секунду. В связи с этим на 4 мая продлили экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Между ночными и дневными температурами возможны заметные перепады. Так, в ночь с 4 на 5 мая ожидается всего 5−7 градусов тепла. Местами осадки продолжатся.
В воскресенье, 5 мая, погода останется облачной и дождливой, при этом высока вероятность не только дождей, но и гроз. Дневные температурные показатели останутся на прежнем уровне − около 20 градусов тепла. Ветер также будет дуть с юга, его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.
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