Облачная с прояснениями погода ожидается в субботу, 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предстоящим днем небо над Москвой затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в городе составит 15-17 градусов тепла, по области до плюс 19 градусов. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее сообщалось, что праздничные выходные в столице будут теплые, но в то же время пасмурные и дождливые.

Согласно прогнозам, ветер в субботу может усиливаться до 18 метров в секунду. В связи с этим на 4 мая продлили экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Между ночными и дневными температурами возможны заметные перепады. Так, в ночь с 4 на 5 мая ожидается всего 5−7 градусов тепла. Местами осадки продолжатся.

В воскресенье, 5 мая, погода останется облачной и дождливой, при этом высока вероятность не только дождей, но и гроз. Дневные температурные показатели останутся на прежнем уровне − около 20 градусов тепла. Ветер также будет дуть с юга, его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.