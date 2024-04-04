Глава ФНПР предложил рассчитывать МРОТ на основе минимального потребительского бюджета

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен рассчитываться на основе минимального потребительского бюджета. Соответствующую инициативу озвучил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Обращаясь к Владимиру Путину, он напомнил, что президент обозначил перспективу роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

"Мы поддерживаем это и считаем, что в перспективе необходимо двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета для того, чтобы на его основе рассчитывать МРОТ", – цитирует Шмакова ТАСС.

По подсчетам профсоюзов, минимальный потребительский бюджет в РФ составляет 49 951 рубль, указал Шмаков.

Путин ранее поручил утвердить меры по снижению к 2030 году уровня бедности в стране ниже 7%, уровня бедности многодетных семей – до 12% и ниже. Ответственным за поручение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Президент будет ждать доклад по этому вопросу до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год.

