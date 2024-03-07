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07 марта, 10:53

Общество

Аналитики выяснили, что в среднем россиянину для счастья нужно 215 тыс руб в месяц

Фото: 123RF/vershininphoto

Среднестатистическому гражданину России для счастья нужно получать 215 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса.

Аналитики выяснили, что мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно.

"Самые скромные запросы – у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц", – следует из исследования.

Кроме того, стало известно, что больше всего денег для счастья нужно москвичам – 267 тысяч рублей в месяц. Следом расположился Владивосток, его жителям хватило бы 250 тысяч рублей. На третьем месте остановился Санкт-Петербург (237 тысяч рублей).

Также в перечне оказались такие города, как Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа. При этом наиболее скромные желания выразили жители Кирова. Они заявили, что для счастья им хватило бы 178 тысяч рублей ежемесячно.

Между тем стало известно, что количество россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 миллиона человек. Это 9,3% от общей численности населения, указали в Росстате. В ведомстве добавили, что по итогам 2022 года в стране было 14,3 миллиона человек с доходами ниже границы бедности.

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