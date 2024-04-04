Путин призвал продолжить индексировать МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

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Россия продолжит индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил Владимир Путин во время XII съезда профсоюзных организаций РФ.

В связи с этим, как утверждает президент РФ, к 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза – до 35 тысяч рублей.

"Минимальный размер оплаты труда уже заметно повышен при содействии профсоюзов", – уточнил глава государства.

Ранее Путин потребовал от российского кабмина увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей. Соответствующее поручение было дано Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию. Ответственным был назначен Михаил Мишустин, который должен был предоставить до 15 марта 2025 года доклад о выполнении поручения.

