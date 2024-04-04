04 апреля, 10:18Общество
Столичные молодожены подали больше всего заявлений на дату 24.04.2024
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 1 100 заявлений о заключении брака приняли столичные ЗАГСы на 24.04.2024. Об этом рассказала RT начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
По ее словам, в 2024 году популярностью среди молодоженов пользуются даты с сочетанием двоек и четверок.
"Около 800 пар заключили брак 24.02.2024. Самой популярной датой по поданным заявлениям стало 24.04.2024", – прокомментировала Уханева.
Москвичи выделили и 20 апреля. Свыше 650 пар запланировали свадьбу на дату 20.04.2024, отметила она.
"Всего в Москве запланировали свое торжество около 30 тысяч пар", – заключила Уханева.
Ранее ЗАГСы Москвы начали принимать заявления на брак в День России. Молодожены подают много заявлений именно на эту дату потому, что 12 июня – это не только праздничный, но и выходной день.
Более тысячи столичных пар решили вступить в брак 24 апреля 2024 года