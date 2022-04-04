Врач предупредил о смертельной опасности храпа

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Храп смертельно опасен для человека, так как может стать причиной остановки дыхания во сне, рассказал Ura.ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам врача, храп свидетельствует о том, что у человека во сне не дышит нос.

"Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам, но чаще к инсультам", – пояснил Зайцев.



По его словам, причиной храпа может быть искривленная перегородка носа, а также разрастание нижних носовых раковин, как самостоятельная нозология, так и следствие искривления перегородки.



"Могут образовываться полипы в полости носа. Они препятствуют носовому дыханию. Полнота, избыточный вес, когда жир откладывается не только на уровне живота, бедер, спины, но и на уровне шеи. Это сдавливает дыхательный канал", – добавил специалист.

Зайцев посоветовал людям, страдающим от храпа, обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что сон в неправильной позе может дополнительно навредить здоровью. По словам ученых, нанести вред здоровью может поза сна на боку, в частности сон в позе эмбриона. Это опасно особенно для тех, у кого есть проблемы с позвоночником.

В свою очередь, кардиологи и неврологи напомнили, что людям с заболеваниями сердца не следует спать на левом боку в связи с тем, что сердце испытывает нагрузку от сдавливания органов средостения.

Еще одна поза для сна, которая не является полезной для организма, – на животе. В ней голова и шея смещены, а мышцы находятся в напряженном состоянии. Все это вызывает развитие шейного спондилеза.