Один заболевший COVID-19 может заразить троих – Попова

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один заболевший коронавирусом с ярко выраженными симптомами болезни может заразить еще троих.

"Один заболевший с яркой клиникой способен заразить трех человек. Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека", – приводит ТАСС ее слова.

Также Попова отметила, что вирус COVID-19 может сохраняться на поверхностях до 72 часов.

Ранее россиянам рассказали, заразны ли купюры и верхняя одежда. Отмечалось, что на наличных деньгах вирус задерживается на три часа, а потому вероятность инфицирования через них мала. Специалисты также пояснили, что принести вирус домой на одежде вполне возможно, поскольку контактный путь его распространения не исключен.

Согласно последним данным, в России выявили 4731 случай заражения коронавирусом, 43 человека скончались, 333 выздоровели.