Ракова: девять нарушивших карантин пациентов переведены на лечение в обсерваторы

15:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве девятерых пациентов, которые нарушили режим самоизоляции, перевели под наблюдение в обсерваторы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина", – отметила она.
Уточняется, что в числе нарушителей как люди с подтвержденным COVID-19, так и те, кто с ними близко контактировал. Они переведены на лечение в обсерваторы и больше не имеют права лечиться на дому.
Ракова добавила, что пациенты с подтвержденным коронавирусом, проходящие лечение на дому, подписывают согласие о том, что не покинут квартиру до полного выздоровления. Проживающие с ними граждане также не имеют права покидать жилые помещения.
Накануне первые штрафы за подобные нарушения в размере 4 тысяч рублей уже были выписаны. Отмечается, что нарушители сразу были доставлены в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где продолжат лечение. Там они будут находиться под наблюдением специалистов.
В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина
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