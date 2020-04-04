Ракова: девять нарушивших карантин пациентов переведены на лечение в обсерваторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве девятерых пациентов, которые нарушили режим самоизоляции, перевели под наблюдение в обсерваторы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина", – отметила она.

Уточняется, что в числе нарушителей как люди с подтвержденным COVID-19, так и те, кто с ними близко контактировал. Они переведены на лечение в обсерваторы и больше не имеют права лечиться на дому.

Ракова добавила, что пациенты с подтвержденным коронавирусом, проходящие лечение на дому, подписывают согласие о том, что не покинут квартиру до полного выздоровления. Проживающие с ними граждане также не имеют права покидать жилые помещения.

Накануне первые штрафы за подобные нарушения в размере 4 тысяч рублей уже были выписаны. Отмечается, что нарушители сразу были доставлены в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где продолжат лечение. Там они будут находиться под наблюдением специалистов.