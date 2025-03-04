Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 15:26

Общество
Главная / Новости /

Визажист Кузьмина назвала приемы, которые помогут скрыть темные круги под глазами

Визажист рассказала, как правильно скрыть темные круги под глазами

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Тональный крем, консилер и цветные корректоры помогут замаскировать темные круги под глазами. Об этом Москве 24 рассказала визажист-стилист Татьяна Кузьмина.

По ее словам, коррекцию следует начать с увлажнения: на кожу под глазами надо аккуратно нанести крем, предназначенный для этой области. Когда он впитается, нужно нанести праймер – любой, необязательно именно для век (можно использовать продукт со светорассеивающими свойствами).

"Если же праймера нет, надо увлажнить кожу хотя бы обычным уходовым кремом для лица", – отметила визажист.

Далее можно переходить к коррекции и для начала попробовать скрыть потемнения только тональным средством – часто этого бывает достаточно.

Если тональный крем не справился с задачей, поверх него следует использовать консилер. Он должен быть на полтона светлее. Нанести его надо на зону между переносицей и внутренним уголком глаза – именно там обычно образуется самая насыщенная синева.
Татьяна Кузьмина
визажист-стилист

Уже из этой зоны следует растушевать, растянуть средство под глаза при помощи кисти или пальца.

"Таким образом получится хорошо перекрыть темные круги, но не подчеркнуть и не добавить себе морщинок, которые проявляются при плотном нанесении тональных средств", – пояснила Кузьмина.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина рассказала, как правильно подобрать тональный крем. Она посоветовала нанести от двух до пяти средств смежных оттенков, кажущихся подходящими, на кожу в области нижней челюсти и хорошенько их рассмотреть. То, которое будет практически сливаться с кожей, и стоит брать – это идеальный оттенок, отметила визажист.

Читайте также


Трошина Любовь

общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика