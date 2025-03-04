Визажист Кузьмина назвала приемы, которые помогут скрыть темные круги под глазами

04 марта, 15:26Общество
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Тональный крем, консилер и цветные корректоры помогут замаскировать темные круги под глазами. Об этом Москве 24 рассказала визажист-стилист Татьяна Кузьмина.
По ее словам, коррекцию следует начать с увлажнения: на кожу под глазами надо аккуратно нанести крем, предназначенный для этой области. Когда он впитается, нужно нанести праймер – любой, необязательно именно для век (можно использовать продукт со светорассеивающими свойствами).
"Если же праймера нет, надо увлажнить кожу хотя бы обычным уходовым кремом для лица", – отметила визажист.
Далее можно переходить к коррекции и для начала попробовать скрыть потемнения только тональным средством – часто этого бывает достаточно.
Уже из этой зоны следует растушевать, растянуть средство под глаза при помощи кисти или пальца.
"Таким образом получится хорошо перекрыть темные круги, но не подчеркнуть и не добавить себе морщинок, которые проявляются при плотном нанесении тональных средств", – пояснила Кузьмина.
Ранее профессиональный визажист Александра Никитина рассказала, как правильно подобрать тональный крем. Она посоветовала нанести от двух до пяти средств смежных оттенков, кажущихся подходящими, на кожу в области нижней челюсти и хорошенько их рассмотреть. То, которое будет практически сливаться с кожей, и стоит брать – это идеальный оттенок, отметила визажист.