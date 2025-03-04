Визажист Кузьмина назвала приемы, которые помогут скрыть темные круги под глазами

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Тональный крем, консилер и цветные корректоры помогут замаскировать темные круги под глазами. Об этом Москве 24 рассказала визажист-стилист Татьяна Кузьмина.

По ее словам, коррекцию следует начать с увлажнения: на кожу под глазами надо аккуратно нанести крем, предназначенный для этой области. Когда он впитается, нужно нанести праймер – любой, необязательно именно для век (можно использовать продукт со светорассеивающими свойствами).

"Если же праймера нет, надо увлажнить кожу хотя бы обычным уходовым кремом для лица", – отметила визажист.

Далее можно переходить к коррекции и для начала попробовать скрыть потемнения только тональным средством – часто этого бывает достаточно.



Татьяна Кузьмина визажист-стилист Если тональный крем не справился с задачей, поверх него следует использовать консилер. Он должен быть на полтона светлее. Нанести его надо на зону между переносицей и внутренним уголком глаза – именно там обычно образуется самая насыщенная синева.

Уже из этой зоны следует растушевать, растянуть средство под глаза при помощи кисти или пальца.

"Таким образом получится хорошо перекрыть темные круги, но не подчеркнуть и не добавить себе морщинок, которые проявляются при плотном нанесении тональных средств", – пояснила Кузьмина.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина рассказала, как правильно подобрать тональный крем. Она посоветовала нанести от двух до пяти средств смежных оттенков, кажущихся подходящими, на кожу в области нижней челюсти и хорошенько их рассмотреть. То, которое будет практически сливаться с кожей, и стоит брать – это идеальный оттенок, отметила визажист.