Минздрав РФ привлечет к диспансеризации граждан, не обращавшихся за медпомощью более 2 лет

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Минздрав определит новое требование к первичному звену здравоохранения, согласно которому медорганизации обяжут приглашать на диспансеризацию пациентов, не обращавшихся за медпомощью более двух лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что туда же относится диспансерное наблюдение пациентов, имеющих хронические заболевания. По его словам, по ним информационная система уже подсказывает, кого необходимо пригласить и в каком месяце.

Мурашко добавил, что такой мягкий контроль за работой клинического подразделения и внимание к пациенту уже внедряются в учреждениях здравоохранения.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России может появиться возможность оформления налоговых вычетов для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.

Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году вступают в силу некоторые изменения в связи с реализацией важных проектов в сфере здравоохранения. По словам мэра Москвы, некоторые проекты являются пилотными. Однако программы хорошо зарекомендовали себя во время тестов, поэтому будут реализовываться на постоянной основе.

В частности, в 2024 году продолжится развитие проекта по проведению проактивной диспансеризации жителей столицы, у которых имеются хронические проблемы с сердцем. Также заработают три новых стандарта для безопасного использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

