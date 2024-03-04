Облачная погода без осадков ожидается в Москве 4 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 4 марта, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Самыми холодными на предстоящей неделе станут среда и четверг, 6 и 7 марта, – в эти дни температура не превысит нуля градусов.

До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что метеорологическая весна в российской столице может наступить в конце марта – начале апреля. Климатическая же весна в городе, согласно новым нормам, начинается 21 марта.

Мороз и снег ожидаются в Москве 8 марта