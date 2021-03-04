Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица, местами сильная", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров будут показывать от -1 до -3 градусов. В субботу температура воздуха может опуститься до -4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о "ныряющем циклоне" в праздничные дни. В Международный женский день в городе будет около -9 градусов, а на следующий день столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.

Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Это в два раза больше месячной нормы осадков. Меньше всего осадков за семь лет было в феврале 2014 года – всего 15 сантиметров.

