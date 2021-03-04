Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица, местами сильная", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров будут показывать от -1 до -3 градусов. В субботу температура воздуха может опуститься до -4 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о "ныряющем циклоне" в праздничные дни. В Международный женский день в городе будет около -9 градусов, а на следующий день столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.
Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Это в два раза больше месячной нормы осадков. Меньше всего осадков за семь лет было в феврале 2014 года – всего 15 сантиметров.
Синоптики обещают москвичам 20-градусные морозы после 8 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: