Более половины российских компаний продолжают работать удаленно – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России 55% представителей бизнеса заявили, что в их компаниях до 10% сотрудников работают удаленно. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный аналитиками сервисов "Работа.ру" и "СберКорус".
20% работодателей сообщили, что перевели на дистанционную работу до 30% сотрудников. Еще в 14% компаний работают удаленно до 50% человек.
При этом около 6% резидентов отметили, что у них дистанционно трудятся до 70% сотрудников, а у 5% компаний весь штат работает не из офиса.
Также специалисты выяснили, сколько процентов представителей бизнеса в будущем планируют возвращение своей компании к работе в привычном режиме.
Выяснилось, что 34% работодателей собираются вызвать в офисы всех своих сотрудников. При этом 27% компаний запланировали возвращение с удаленки только части работников.
31% участников опроса пока не планируют возвращать сотрудников в офис, а 8% решили и дальше работать в дистанционном формате.
В опросе поучаствовали более 1 тысячи представителей компаний из всех регионов России.
Ранее ученые рассказали, как не устать от видеоконференций. Специалисты отметили, что к напряжению приводит длительный зрительный контакт, постоянный контроль собственного лица, привязанность к рабочему месту, а также увеличенная нагрузка на мозг.
Эксперты посоветовали сделать меньше изображение окон на мониторе, отдаляться от компьютера с беспроводной клавиатурой, скрывать свое изображение в интерфейсе, камеру устанавливать подальше от себя, а также делать перерывы.
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