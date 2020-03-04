Онищенко не исключил возможности заражения коронавирусом человека от собак и кошек

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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, вполне возможно, передается от животного к человеку. Об этом он рассказал Москве 24.

Ранее был подтвержден первый случай передачи COVID-19 от человека к животному: в Гонконге собака заразилась коронавирусом от своего хозяина.

"Если собака заразилась от человека, значит, возможно и обратное заражение человека от собаки. Также такой вариант возможен и с кошками. Они тоже в принципе могут быть естественными носителями именно этого вируса. Получается, что коронавирус является зооантропонозом – вирусом, который поражает и животных, и человека", – рассказал Онищенко.

В то же время эксперт отметил, что домашние животные не сыграют большой роли в распространении COVID-19.

В связи с новой вспышкой болезни Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер по профилактике коронавируса. Например, в детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Также работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников.

Кроме того, все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяют всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

Ранее ученые выяснили, что пневмонией нового типа реже всего заражаются дети и подростки.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.