Социальная гостиница для онкобольных детей появится в Москве

В Москве появится социальная гостиница для онкобольных детей

В столице откроется первая социальная гостиница для онкобольных детей, передает телеканал Москва 24. К появлению такого медучреждения привели недавние скандалы, когда жильцы многоэтажки требовали выселить из дома детей, больных раком.

Раньше в здании будущей гостиницы находилась школа-интернат. Пока сюда никто не заселяется, поскольку здание требует капитального ремонта. Архитекторы уже взялись за проект.

Семьи, приехавшие на лечение в Москву из регионов, проводят в больницах от одного года до четырех лет и все это время вынуждены жить в съемных квартирах, которые предоставляет им фонд поддержки и помощи больным детям. Однако, как говорят его сотрудники, не со всеми соседями многоквартирных домов удается договориться.

"У нас соседи хорошие, но постоянно слышим истории, что из квартир выгоняют, и все нервничают – и дети, и родители. Так что эта гостиница нам очень нужна", – рассказала одна из матерей.

Некоторые из родителей постепенно приводят в порядок помещения гостиницы. Они рассказали, что заделывают в комнатах потолки, красят стены. Комнаты побольше они планируют поделить на две части, чтобы заселиться смогло больше семей.

Ожидается, что в конце лета или осенью дети смогут заехать в отремонтированные комнаты вместе со своими родителями и проходить здесь реабилитацию. Также они смогут обучаться – в социальной гостинице предусмотрены корпуса для обучения ребят.

В декабре прошлого года стало известно, что столичные власти передали два принадлежащих городу здания на юго-западе столицы благотворительному фонду "Добрый дом". Там организуют социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение со всей России. Здание передали фонду в безвозмездное пользование на 10 лет.

В среднем ребенок, получивший направление на лечение в столицу, проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье и понадобится помощь с размещением.

Фонду передали здания, расположенные на улице Нагорной, доме 22, корпусе 1, и доме 22, корпусе 1, строении 1. Их площадь составляет 3,6 и 3 тысячи квадратных метров соответственно.