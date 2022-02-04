В России предложили обеззараживать продукты питания радиацией

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести обработку радиацией в качестве средства обеззараживания продуктов питания. Об этом сообщает "Парламентская газета".
"Обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения <...> обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов", – объяснил один из авторов документа, депутат от КПРФ Владимир Кашин.
По его словам, о безопасности подобной обработки свидетельствуют многочисленные исследования, кроме того, в период с 1958 по 1983 год данный метод санкционировал Минздрав СССР для обработки разовых партий различных видов продуктов питания.
Закрепление метода обработки продуктов ионизирующим излучением в российском законодательстве придаст импульс развитию новых технологий в пищевой промышленности и установит конкретные требования безопасности к соответствующим процессам, выразили мнение авторы инициативы.
Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением ввести в России практику продовольственно-лекарственных сертификатов. По задумке законодателей, их будут выдавать гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума и малоимущим семьям.
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