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Москва 24

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Общество

08:36

В России предложили обеззараживать продукты питания радиацией

общество еда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести обработку радиацией в качестве средства обеззараживания продуктов питания. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения <...> обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов", – объяснил один из авторов документа, депутат от КПРФ Владимир Кашин.

По его словам, о безопасности подобной обработки свидетельствуют многочисленные исследования, кроме того, в период с 1958 по 1983 год данный метод санкционировал Минздрав СССР для обработки разовых партий различных видов продуктов питания.

Закрепление метода обработки продуктов ионизирующим излучением в российском законодательстве придаст импульс развитию новых технологий в пищевой промышленности и установит конкретные требования безопасности к соответствующим процессам, выразили мнение авторы инициативы.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением ввести в России практику продовольственно-лекарственных сертификатов. По задумке законодателей, их будут выдавать гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума и малоимущим семьям.

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