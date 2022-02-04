Большинство москвичей удовлетворены своим здоровьем – опрос

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты "СберСтрахования" оценили, насколько жители Москвы и России в целом удовлетворены состоянием своего здоровья. Опрос проводился в городах с населением более 500 тысяч человек.
Стало известно, что порядка трети опрошенных считают свое здоровье хорошим (35%). Еще 2,2% респондентов оценивают его как очень хорошее, 50,8% – как удовлетворительное.
Мужчины чаще довольны состоянием своего организма. Высокие оценки своей физической форме дали 49,3% участников опроса мужского пола и 33,7% женщин.
При этом москвичи реже положительно оценивают состояние своего здоровья, чем россияне в целом. Оценку "хорошо" или "очень хорошо" поставили в среднем 41,5% россиян против 37,2% жителей столицы РФ.
49,6% опрошенных москвичей заявили, что внимательно или очень внимательно относятся к своему здоровью, еще 19,7% стремятся его улучшить. В большей степени этим занимаются женщины – 72,4% респондентов.
Оценка собственного здоровья среди россиян падает в зависимости от возраста. Своей формой удовлетворены 71,4% человек в возрасте 18–30 лет и всего 20% среди людей 50–60 лет.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова ранее рассказала Москве 24 о продуктах, которые провоцируют развитие инфаркта. К ним относятся блюда и продукция с высоким содержанием соли и трансжиров.
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