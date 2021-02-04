Ракова: онкобольным стоит прививаться от COVID-19 после консультации с врачом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пациентам с онкологическими заболеваниями следует делать прививку от коронавируса только после предварительной консультации с врачом, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"После детальной консультации с лечащим врачом пациентам с онкологическими заболеваниями стоит привиться от коронавируса – широкая сеть прививочных пунктов на базе поликлиник и выездных бригад в городе для этого создана", – приводит слова Раковой "Интерфакс".
Заммэра уточнила, что тяжелые заболевания, сопутствующие коронавирусу, оказывают большое влияние на его течение. Это же касается и онкологических заболеваний, при которых снижается уровень иммунной защиты организма. В связи с этим онкологические больные входят в группу повышенного риска. Ракова отметила, что эти риски накладывают дополнительную ответственность на медиков при наблюдении за такими пациентами.
"В условиях бушующей пандемии, особенно в весенние месяцы многие люди опасались выходить из дома, даже для проведения диагностики. Из-за этого показатели выявленных онкозаболеваний оказались несколько ниже предыдущего года. Поэтому в этом году активное выявление и массовый скрининг мы определяем для себя как главную задачу", – заявила Ракова.
Она подчеркнула, что лечение онкобольных в Москве не останавливалось ни на день, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.
"Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус", – сказала заммэра, уточнив, что в 2020 году в столичные онкологические клиники было осуществлено свыше 280 тысяч госпитализаций, что на треть больше показателя 2019 года.
Также, по словам Раковой, количество проведенных курсов лучевой терапии за все время пандемии увеличилось до 9 тысяч (на 12%), а курсов химиотерапии – до 248 тысяч (в 1,5 раза).
"Мы обеспечили и в весенний период, и в осенне-зимний больным беспрепятственные возможности прохождения курсов химиотерапии, и гемодиализа. А во-вторых, мы приложили максимум усилий для реализации нового стандарта", – заключила Ракова.
Ранее Ракова сообщила, что в столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований. По ее словам, они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.
В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.
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