Для учителей в России хотят ввести льготы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России начали разрабатывать законопроект, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя, сообщает "Российская газета".

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина рассказала, что в проект закона может войти норма о льготах для педагогов. Среди них может быть прием ребенка в детский сад вне очереди, а также возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители.

Духанина отметила, что цель авторов законопроекта – подчеркнуть социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными. Он также закрепит нормы, защищающие педагогов от "недопустимого по отношению к ним поведения".

В России может появиться понятие педагогической тайны. Данная инициатива схожа с врачебной тайной. Так, понятие педагогической тайны призвано запретить учителям и воспитателям разглашать особенности развития детей. Без согласия родителей информацию о состоянии ребенка распространять будет нельзя.

Данные об особенностях воспитанников крайне важно знать педагогам, чтобы правильно выстраивать отношения с ними. Однако родители детей опасаются, что эта информация выйдет за пределы конфиденциальности, и часто не предоставляют ее.