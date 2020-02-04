Синоптики сообщили погоду в Москве на 4 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода ожидается в столице во вторник, 4 февраля. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Отмечается, что в отдельных районах города может пройти небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 5 градусов мороза. При этом вечером она может понизиться до минус 6 градусов.

В течение дня будет дуть западный ветер порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 83%.

Ранее стало известно, что в Москве проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров в связи с ожидаемым похолоданием. Сообщалось, что данные мероприятия пройдут в ночь на 4 февраля.

При этом в ЦОДД попросили столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве отметили, что из-за скользких дорог существует риск увеличения количества аварий.

В свою очередь, научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что температура в Москве на этой неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля.

При этом похолодание начнется уже со среды. Ожидается, что к выходным температура воздуха может упасть до минус 17 градусов.