Москвичей предупредили о гололедице во вторник

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Синоптики предупредили москвичей о гололедице, которая ожидается 5 февраля. Прогноз составили в Гидрометцентре России.

Во вторник в столице будет переменная облачность. Порывы ветра, который сначала будет северо-западным, а затем станет восточным, составят от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление остановится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба. Днем термометры покажут от двух градусов мороза до нуля.

Ранее метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 февраля. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. К тому же в Москву могут вернуться снегопады.



Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве

В связи с недавней оттепелью в столице сократили подачу тепла в жилые дома. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, температура теплоносителя снижена до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус один градус.

Также под особый контроль взята обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и соцобъектам.