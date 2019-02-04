Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:30

Москвичей предупредили о гололедице во вторник

общество погода

21:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Синоптики предупредили москвичей о гололедице, которая ожидается 5 февраля. Прогноз составили в Гидрометцентре России.

Во вторник в столице будет переменная облачность. Порывы ветра, который сначала будет северо-западным, а затем станет восточным, составят от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление остановится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба. Днем термометры покажут от двух градусов мороза до нуля.

Ранее метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 февраля. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. К тому же в Москву могут вернуться снегопады.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве

В связи с недавней оттепелью в столице сократили подачу тепла в жилые дома. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, температура теплоносителя снижена до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус один градус.

Также под особый контроль взята обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и соцобъектам.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика