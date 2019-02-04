Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:10

Главная / Новости /

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы

Московской погоде выставили желтую карточку

общество погода

12:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы на 4 и 5 февраля. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что в ночь на 5 февраля в столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами туман и гололедица. Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 7–12 метров в cекунду. Температура воздуха составит -2... 0 градусов.

Днем во вторник городе погода будет с переменной облачностью, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров установятся на отметке -2... 0 градусов. К вечеру похолодает до -5 градусов.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, во вторник, 5 февраля, в Москву вернутся похолодание и снегопады. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

При этом специалисты отметили, что процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление резко повысится.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика