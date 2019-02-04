Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы на 4 и 5 февраля. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.
Отмечается, что в ночь на 5 февраля в столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами туман и гололедица. Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 7–12 метров в cекунду. Температура воздуха составит -2... 0 градусов.
Днем во вторник городе погода будет с переменной облачностью, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров установятся на отметке -2... 0 градусов. К вечеру похолодает до -5 градусов.
Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, во вторник, 5 февраля, в Москву вернутся похолодание и снегопады. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.
При этом специалисты отметили, что процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление резко повысится.
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