Мизулина помогла участнику СВО встретить Новый год с семьей

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале рассказала, что помогла участнику СВО встретить Новый год дома в кругу семьи.

В своем телеграм-канале Мизулина поделилась кадрами, на которых показано возвращение участника СВО к семье.

"В конце декабря мне написала девочка, дочка этого мужчины: ее папе то давали отпуск, то вновь отменяли (были некоторые сложности с этим). Все очень переживали и ждали отца домой", – написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета обратилась к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой о помощи, чтобы военный смог встретить Новый год в кругу семьи.

Ранее Екатерина Мизулина прокомментировала сожжение российского паспорта девушкой-блогером из Брянска. Она заявила, что девушка задержана полицией, в отношении нее начата проверка – в том числе, в связи с употреблением наркотических веществ.