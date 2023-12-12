Мизулина сообщила об отсутствии планов ограничивать работу YouTube в РФ

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В России не планируют ограничивать работу YouTube, однако в стране следует создать свою альтернативу этому видеохостингу. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала во время встречи со студентами в Нижнем Новгороде.

Она отметила, что аналогов этому сервису в стране пока нет и в ближайшее время не появится. Мизулина поделилась, что YouTube "повел себя очень хитро" после начала спецоперации на Украине. По ее словам, видеохостинг начал предлагать для просмотра видео, рассказывающие "плохое о стране".

"Мы очень рассчитываем, что "VK Видео" станет достойным российским аналогом, но ему нужно еще усовершенствоваться", – цитирует Мизулину ТАСС.

Мнение о том, что говорить о блокировке YouTube в РФ следует лишь после создания его полноценного аналога, ранее выразил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, в настоящее время следует решить проблему, связанную с созданием сервиса, который стал бы хорошей заменой американского видеохостинга.

С ним согласился думский депутат Антон Горелкин, который отметил, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы.

Мизулина до этого уточняла, что сейчас у YouTube нет альтернативы. При этом она считает, что на площадке в том числе размещаются фейки и экстремистские материалы.

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