Облачная погода без осадков ожидается в Москве 3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в столице в среду, 3 декабря. В первой половине дня местами по городу будет туман, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер в Москве будет слабым, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

При этом прогнозируется, что декабрь в Москве будет существенно теплее нормы, особенно его первая декада. На данный момент практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.

Синоптики отмечают, что снег выпадет в Москве к Новому году. Метеорологическая зима в столице должна была наступить 13 ноября, однако она придет с опозданием более чем на месяц. Снежный покров сформируется не раньше 15–20 декабря.