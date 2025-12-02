Плюсовая температура сохранится в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Существенных изменений в погоде в столичном регионе в ближайшее время не ожидается, заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По его словам, температура воздуха в регионе днем будет около 4 градусов, при этом минус на столбиках термометров появится ближе к концу рабочей недели. Именно в Москве температура все дни будет от 1 до 4 градусов.

По ночам в Подмосковье прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов, а в Москве – от 0 до плюс 3 градусов, то есть почти неотличимо от дневной температуры.

"Что касается облаков, их будет достаточно. Можно рассчитывать лишь на незначительные прояснения солнца", – отметил Ильин.

При этом утром в среду, 3 декабря, возможны туманы, а в четверг, 4-го числа, будут осадки в смешанной фазе, добавил он.

Кроме того, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360" опроверг сообщения о якобы скором снегопаде в российской столице.

"Могут быть так называемые локальные осадки в очень небольших количествах, в пределах десятых долей миллиметра, и совершенно не повсеместно", – сказал он.

При этом вероятность выпадения осадков повышается там, где есть конденсат, – возле ТЭЦ или мест с загрязняющими веществами. Но масштабных снегопадов в городе ожидать не стоит. С мнением Шувалова согласился и Ильин, который также не увидел никаких предпосылок для снегопада в Москве.

"Погода определяется гребнем антициклона. Антициклон сейчас находится в Поволжье. Оттуда гребень выходит к нам", – сказал Ильин.

Он назвал возможный снегопад фантастикой и отметил, что, скорее всего, в столице будет "слабый снежок", и то – лишь местами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что декабрь в Москве будет теплее нормы. Эксперт добавлял, что температура в декабре будет существенно выше нормы, особенно в первой декаде. Но количество осадков будет около нормы.

