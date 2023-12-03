Метель и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, метель и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Температура воздуха опустится до минус семи градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 9 градусов ниже нуля. Ветер ожидается восточный, 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 741 миллиметр ртутного столба.

Сообщается, что в воскресенье в столице будут снежные заносы, метель и гололедица.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили о сильных морозах на следующей неделе. Синоптики предупреждают, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов. Будет облачно с прояснениями.