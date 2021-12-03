Воробьев рассказал о снижении количества заболевших COVID-19 в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние три недели в Подмосковье наблюдается значительное снижение количества заразившихся коронавирусом и госпитализированных с COVID-19. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
При этом он выразил обеспокоенность из-за "Омикрон"-штамма.
"Я очень надеюсь, что вакцинация, которой мы сейчас активно продолжаем заниматься, даст свои плоды", – подчеркнул Воробьев.
За последние сутки в России подтвердили 32 930 случаев коронавируса. При этом в 2 555 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 3 304 случая, на Санкт-Петербург – 2 609, на Московскую область – 1 813, на Самарскую область – 897, на Краснодарский край – 897, на Красноярский край – 774, на Воронежскую область – 749, на Свердловскую область – 697, на Пермский край – 693, на Нижегородскую область – 685, на Башкирию – 660, на Ростовскую область – 655, на Челябинскую область – 647, на Иркутскую область – 605, на Омскую область – 580.
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