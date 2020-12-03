Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца

Фото: кадр из фильма "Возвращение мушкетеров", режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Сын художественного руководителя Московского театра сатиры Михаил Ширвиндт рассказал о состоянии своего отца, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", – написал он в публикации.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт был госпитализирован с коронавирусом вместе со своей супругой.

По словам сына артиста, осложнений с заболеванием у его родителей не было, а в больницу их положили, чтобы перестраховаться.