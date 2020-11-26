Названа дата выписки Александра Ширвиндта из больницы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта выпишут из больницы 27 ноября, сообщает "Агентство Москва".

"Выпишут в пятницу. Чувствует себя очень хорошо", – рассказал директор театра Мамед Агаев.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт был госпитализирован с коронавирусом вместе со своей супругой.

По словам сына артиста Михаил Ширвиндта, осложнений с заболеванием у его родителей не было, а в больницу их положили, чтобы перестраховаться.