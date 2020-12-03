В ГД призвали россиян соблюдать меры безопасности и после вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал граждан соблюдать меры безопасности и после того, как они сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий подчеркнул, что пока COVID-19 не изучен до конца, а антитела не мгновенно вырабатываются в организме.

"Поэтому очень важно, чтобы даже привившиеся люди продолжали носить средства индивидуальной защиты и придерживались мер безопасности. Иначе ложное чувство безопасности может только ухудшить ситуацию", – сказал Менделевич.

По его словам, на формирование коллективного иммунитета понадобится не один месяц, поэтому важно не расслабляться.

Накануне Владимир Путин поручил на предстоящей неделе начать в России массовую вакцинацию от COVID-19. Президент РФ отметил, что уровень производства препарата "Спутник V" достиг почти 2 миллионов доз, что позволяет начать масштабную прививочную кампанию.

Минздрав РФ выпустил вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.

