Еще 6 849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 6 849 пациентов, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 471 833 человек.
После лечения пациентов с COVID-19 специалисты в Москве проводят контрольные исследования для подтверждения выздоровления. В отдельных случаях переболевшим выдают дополнительные предписания.
Горожанам также напоминают, что после выздоровления от COVID-19 можно сдать плазму, которая требуется для лечения других больных. Записаться на процедуру можно по телефону 8 (495) 870-45-16, она доступна для граждан старше 18 лет.
За прошедшие 24 часа в Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Также у них был подтвержден диагноз "пневмония".
Сергей Собянин ранее сообщил, что меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.
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