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Общество

15:51

Умерла знаменитая кошка-мем с высунутым язычком Лил Баб

общество животные

Фото: соцсети

Умерла одна из первых кошек, прославившихся в Сети, – Лил Баб. На ее страницу в Instagram подписано почти два с половиной миллиона пользователей. Об этом сообщает "Газета.ру".

О смерти кошки сообщил ее хозяин. Он попросил поклонников почаще навещать животное во снах. "Баб была веселой и полной любви, засыпая с нами субботним вечером, но внезапно мирно скончалась во сне", – написал мужчина.

Лил Баб родилась с генетическими мутациями. У нее не было зубов, поэтому ее язычок свисал изо рта. В июне 2019 года кошке исполнилось восемь лет. В последние годы она боролась с агрессивной болезнью костей – остеомиелитом.

Необычная внешность Лил Баб привлекла внимание пользователей социальных сетей. Она стала популярной еще в первые месяцы после своего рождения. Иностранные СМИ назвали случившееся "смертью милоты".

В мае умерла кошка по кличке Соус Тардар, известная на просторах интернета как Сердитая кошка (Grumpy Cat). Животному было семь лет. Хозяева кошки отметили, что Grumpy Cat вызывала улыбку у миллионов людей по всему миру и помогала им даже в самые трудные времена.

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