Закормленный посетителями олененок погиб в зоопарке Ижевска

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В Ижевске умер закормленный посетителями зоопарка четырехмесячный олененок по кличке Венера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию учреждения.

"Причина смерти – переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины", – говорится в сообщении.

Администрация зоопарка призвала посетителей не кормить животных своей едой. Дело в том, что у некоторых животных отсутствует чувство насыщения, поэтому они готовы съесть все, что им дают. В результате подобные действия приводят к необратимым последствиям.

"Если хотите покормить животных – приходите на экспозицию "Детский зоопарк", где живут контактные обитатели. При входе вам выдадут специальный корм для животных", – призвали в зоопарке.

В июле этого года в зоопарке Пензы погиб закормленный посетителями четырехмесячный жеребенок. Как сообщали в администрации зоопарка, причиной смерти стал заворот кишок от излишка еды.

