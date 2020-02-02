Более 90 браков заключат 02.02.2020 в ЗАГСах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 90 браков заключат в отделах ЗАГС Москвы 2 февраля 2020 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Молодожены любят выбирать красивые сочетания цифр для регистрации брака. 02.02.2020 выпадает на воскресенье – официальный выходной у отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. Во дворцы бракосочетания № 1, № 3 и № 5 уже подали максимальное количество заявлений. В день четырех двоек там зарегистрируют более 90 браков", – рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Она добавила, что также в этот день регистрировать браки будут Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.

Ранее Ефремова рассказала, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек". Она отметила, что дата выпадает на четверг. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут церемонии.

В последний день года столичные отделы ЗАГС заключат брак более 470 пар. 31 декабря отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

Также горожане активно подают заявления на 27 и 28 декабря. На эти даты молодожены подали уже около тысячи заявлений на регистрацию брака. Из них 130 торжественных церемоний пройдет на новых площадках для регистрации брака.

В праздники москвичи также смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют уже свыше 550 пар.

