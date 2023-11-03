Врач рассказал, что может испортить результаты анализа крови

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Перед сдачей общего анализа крови не рекомендуется есть, употреблять алкоголь, курить, нервничать и заниматься физической активностью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Несоблюдение таких правил может испортить результаты исследования, и они окажутся неточными. "Если это общий анализ крови, то желательно, чтобы последний прием пищи был вечером. Утром до сдачи уже не нужно ничего есть. При этом воду пить можно", – отметил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Пить воду перед анализами надо, потому что иначе кровь будет густая. Очень часто я вижу, что у тех, кто этого не делает, по результатам есть явные признаки сгущения.

Также перед сдачей анализа следует отказаться от алкоголя и курения. "Курение вызывает спазм сосудов, что может влиять на какие-то показатели. Также, если человек хочет видеть объективную картину состояния своего здоровья, не нужно сдавать анализы после распития спиртных напитков", – подчеркнул врач.

Кроме того, на показателях анализа крови может сказаться стресс. Поэтому, если исследование не требует срочности, лучше отложить его на другой, более спокойный день.

"Есть анализы, которые нужны здесь и сейчас, чтобы понять, что с человеком происходит в данное время, а есть плановые. Последние, конечно, лучше сдавать в спокойном состоянии, без стрессов. Потому что переживания влияют на многие показатели. При срочных анализах уже не выбирают", – уточнил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Нельзя сдавать анализ крови после того, как человек позанимался в спортивном зале. Это также может отразиться на показателях крови.

Ранее россиянам рассказали о профилактических анализах после 30 лет. В частности, с этого возраста рекомендуется ежегодно проверять уровень глюкозы в крови. Таким образом удастся отследить нарушения углеводного обмена и диабет. Кроме того, можно сдавать общий анализ крови, а также липидограмму, чтобы оценить содержание плохого холестерина в организме.

