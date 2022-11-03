Эксперт назвал способ продлить жизнь

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Простым способом продлить жизнь является умение держать равновесие, что можно развить с помощью тренировок по тай-чи. Об этом The Guardian заявил тренер по тай-чи Джордж Локер.

По его словам, пожилые люди погибают в результате травм, полученных из-за падений. Из-за этого они боятся выходить на улицу и заниматься чем-то активным, а в результате еще больше ослабевают и теряют навык управления телом.

Локер пояснил, что потеря баланса начинается с 45 лет. В этом возрасте мышцы у мужчин на ягодицах и бедрах становятся меньше, у многих растет живот, а ноги остаются тонкими из-за питания и образа жизни.

По его словам, тренировка тай-чи позволяет развить координационные навыки. Он пояснил, что восемь недель практики помогут пожилым людям научиться держать баланс и не бояться падений.

"Пожилым людям обычно советуют чистить зубы, стоя на одной немного согнутой ноге, чтобы укрепить равновесие и натренировать мышцы для поддержки нижней части тела", – прокомментировал Локер.

Эксперт подчеркнул, что лишь 15 минут практики в день могут принести пользу, а упражнения с отягощениями полезны для здоровья. Таким образом можно развить мышцы, увеличить плотность костей и снизить риск развития болезни Альцгеймера.

"Всем советуют откладывать деньги на старость, но никого не учат сохранять умение держать баланс. Но и то и другое трудно вернуть в случае потери", – заключил Локер.

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