В ГД оценили предложение о выходной предновогодней неделе для семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в необходимости предоставления дополнительной предновогодней рабочей недели членам некоторых семей мобилизованных. Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

"Сегодня на федеральном и региональных уровнях уже предоставлены достаточно обширные льготы для семей мобилизованных. То, о чем сейчас мы говорим, – это поддержка со стороны работодателей", – сказала депутат.

По ее мнению, компании сами должны решать вопрос о предоставлении дополнительных выходных сотруднику. Дело в том, что на предприятиях с небольшим числом работников такое решение может стать настоящей проблемой в преддверии Нового года.

Кроме того, обязанность давать дополнительные выходные родственникам мобилизованных сулит усиление дискриминации: работодатели постараются не устраивать таких людей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с инициативой сделать выходной предновогоднюю неделю для некоторых семей мобилизованных. Данную меру поддержки, считает он, должны получить жены мобилизованных, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.



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