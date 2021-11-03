Кабмин РФ упростит процедуру получения ИНН

Фото: depositphotos/aa-w

Правительство на заседании в среду, 3 ноября, примет поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым можно будет подать заявления о постановке на учет в налоговую через онлайн-портал. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, теперь люди смогут дистанционно не только подать заявление о постановке на учет, но и также онлайн получить уведомление о присвоении ИНН.

Мишустин уточнил, что новый формат подачи заявлений будет удобен для иностранных граждан, которые приезжают на работу в РФ. В результате они смогут заранее оформить нужные документы.

Ранее на портале mos.ru начал работу новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или ФИО участкового врача. Уточняется, что воспользоваться новым сервисом могут только зарегистрированные на пользователи.